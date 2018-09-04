Живые медовые бочки
В некоторых муравьиных колониях Австралии, Африки и Северной Америки есть странные особи: их раздутое полупрозрачное брюшко туго набито сладкой питательной смесью глюкозы, фруктозы и белков.
Этих муравьёв откормили их собственные сородичи — соседи по муравейнику. Из-за такой комплекции они навсегда теряют возможность быстро передвигаться — и обыкновенно проводят жизнь под землей.
Например, чтобы увидеть «медовые бочки» из рода Myrmecocystus, нужно разрыть колонию и углубиться на 0,3 — 1,6 метра в землю. Кстати, в одной колонии Myrmecocystus mexicanus ученые нашли аж 692 «бочки», некоторые — 12 мм размером и весом в 0,98 грамма.
Таким необычным образом эта пища хранится на случай, если наступят неблагоприятные времена, и в колонии муравьев будет не хватать еды. Если это случается, рабочий муравей подходит к одной из «кладовых» и начинает поглаживать её своими усиками, после чего та изрыгает немного хранящейся у неё питательной жидкости.
Живым хранилищем могут стать обычные особи: если колония потеряет все свои «кладовые», превращение муравьёв-рабочих в «бочки» займёт всего пару недель.
Интересно, что «медовые бочки» у некоторых австралийских аборигенов считаются лакомством.
На видео вы можете увидеть, как живут «медовые бочки»: