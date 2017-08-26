Жабы как источник воды
Где взять воду в пустыне? Жители пустынных районов Австралии решили этот вопрос довольно необычным способом. В засушливую погоду они ловят жаб, в теле которых содержится много воды.
Однако не любая жаба может стать источником воды. Запасать воду в подкожных полостях, а также в мочевом пузыре может пустынная австралийская жаба (Chiroleptes platicephalus). В сухую погоду она живет в норе из твердой глинистой почвы глубиной до 30 м, там от избытка воды она раздувается и заполняет собой всю нору.
Когда австралийским аборигенам нужна вода, она ищут этих земноводных в земле. Обнаружив пустынную жабу, они слегка сжимают её, в результате чего из тела амфибии выливается немного солоноватая, но пригодная для питья вода, запасенная в её подкожных полостях и мочевом пузыре. После этого жабу отпускают на волю.