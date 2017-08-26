Коллективная ночевка бабочек
Бабочки-геликониды (Heliconius erato) ночуют группами. Каждый раз с заходом солнца от 4 до 15 особей собираются вместе, чаще всего, на какой-нибудь ветке. Причем выбранное группой место для ночлега остается постоянным. Не забывать, где это место находится, бабочкам удается без труда, ведь обычно они живут на территории площадью в один квадратный километр и легко запоминают расположение каждого предмета на ней.
Такие коллективные ночевки необходимы для защиты от хищников. Бабочка-геликонид ядовита, о чем предупреждают яркая расцветка её крыльев. Однако предостерегающая окраска одной бабочки не всегда заметна для врага, поэтому эти насекомые объединяются в группы во время ночевки. Впрочем, даже ночуя в группах, бабочки-геликониды не всегда гарантированно защищены от врагов.
В большей безопасности обычно оказываются группы со средним числом особей. Маленькое количество бабочек в группе, как правило, не уберегает от хищников, а большое — может спровоцировать нападение какого-нибудь неопытного врага, того, кто ранее не имел дело с этим видом бабочек. Так или иначе, но ученым ещё только предстоит выяснить точное количество бабочек, которое гарантирует безопасность.
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