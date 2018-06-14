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Как древесные муравьи становятся ягодами
Некоторые паразиты делают муравьев похожими на ягоды. Зачем? Чтобы их съели.
Софья Демьянец
14 июня 2018 в 20:02
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Обитающие в Центральной и Южной Америке древесные муравьи (Cephalotes atratus) нередко становятся жертвой паразитирующих червей нематод (Myrmeconema neotropicum), которые делают их брюшко похожим на спелую ягоду.
Это помогает нематодам перемещаться на другие территории и заражать новых муравьев. Известно, что муравьи вида Cephalotes atratus питаются пыльцой, а также фекалиями птиц, которые они собирают с листьев деревьев. Таким образом, уже содержащиеся в фекалиях птиц нематоды попадают в тело муравьев. Далее черви-паразиты откладывают яйца в брюшке жертвы.
По предположениям ученых, в результате смешения желтоватого цвета яиц паразита и темно-коричневого цвета, ставшего почти прозрачным брюшка часть тельца муравья приобретает цвет ягоды. Кроме того, зараженные муравьи приподнимают брюшко и становятся более медлительными, что делает их ещё более похожими на ягоды. Птицы, питающиеся ягодами, путают инфицированных муравьев с плодами и съедают. По словам ученых, несмотря на то, что муравьи, конечно, тоже входят в рацион птиц, куда охотнее птицы едят ягоды. Ведь муравьи имеют довольно жесткий хитиновый покров. Так, попадая в организм птицы, муравьи-ягоды помогают паразитам вскоре снова оказаться на деревьях, где они встретятся с новыми жертвами.
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