Гейзер Леди Нокс: просто добавь мыла
Леди Нокс — гейзер, случайно открытый в начале 20-го века узниками первой открытой тюрьмы в Новой Зеландии, куда переводили за хорошее поведение. Заключенные, задумавшие постирать здесь белье, впервые вызвали искусственное извержение. Конечно, они не догадывались, к чему может привести стирка в этом месте: как только мыло попало в жерло гейзера, вырос столб воды высотой в несколько метров.
Всё дело в том, что внутри гейзера находятся две камеры: нижняя с горячей, а верхняя — с холодной водой. Высокая температура воды в нижней камере поддерживается за счет вулканизма, сверху же вода охлаждается из-за взаимодействия с воздухом. Добавление мыла приводит к тому, что трение поверхности воды двух камер снижается, вода смешивается, а из жерла вырывается струя высотой до 20 м.
Когда-то давно Леди Нокс не была такой капризной: гейзер мог извергаться и без добавления мыльного раствора. Кремний, накапливавшийся во время извержений в течение многих лет, образовал светлую верхушку гейзера. Леди Нокс — один из тех гейзеров, которые не имеют названия на языке маори, ведь открыт он был не так давно. Имя гейзеру дала дочь 15-го генерал-губернатора Новой Зеландии, Констанция Нокс.
Увидеть Леди Нокс своими глазами можно и сегодня. Каждое утро ее «будят» с помощью мыльного порошка специально для туристов, приехавших на Северный остров прогуляться в окрестностях грозного вулкана Таупо.