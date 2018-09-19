Растительные масла: что полезнее?
И это в стране, где изобрели способ получения подсолнечного масла и умели делать и использовать многие другие растительные масла: кедровое, конопляное, горчичное, рапсовое, льняное… Конечно, постное, как его стали называть, масло не является полноценной заменой животному. Но и разные растительные масла не вполне взаимозаменяемы. Горчичное, скажем, добавляли в хлеб, чтобы придать ему больше вкуса.
Ученые разных специальностей все чаще обращают внимание на масла, так сказать, вышедшие из употребления. К примеру, биохимики из Нанкинского университета выяснили, что льняное масло способствует укреплению костей у растущих бройлеров, а пальмовое — только массу набирать помогает. А специалисты из Клермонского и Мансурского университетов обнаружили, что добавление в корм льняного масла улучшает у коз развитие молочных желез, а у самцов кроликов повышает плодовитость.
Опасность же пальмового масла видится не в том, что оно качественно хуже (это не так). «В Юго-Восточной Азии вырубаются огромные массивы дождевого леса ради производства несертифицированного пальмового масла, — рассказывает художник-анималист и защитник природы София Шухова. — Это ведет к потере среды обитания для многих видов, уже находящихся на грани вымирания». А ведь дождевой лес, благодаря перераспределению влаги, предохраняет тропические экосис-темы от засухи. Поддержание пальмовых плантаций, наоборот, ведет к перерасходу пресной воды.