Факт

Растительные масла: что полезнее?

Сегодня в России найти конфеты или выпечку без пальмового масла почти невозможно.
Андрей Боцманов
19 сентября 2018 в 12:55
  • Растительные масла: что полезнее?
    Лен, и дикий, и культурные сорта, когда-то был одним из символов России. Теперь его можно увидеть лишь в заповедниках, таких как, например, Галичья гора в Липецкой области. Фото: Андрей Каменев

И это в стране, где изобрели способ получения подсолнечного масла и умели делать и использовать многие другие растительные масла: кедровое, конопляное, горчичное, рапсовое, льняное… Конечно, постное, как его стали называть, масло не является полноценной заменой животному. Но и разные растительные масла не вполне взаимозаменяемы. Горчичное, скажем, добавляли в хлеб, чтобы придать ему больше вкуса.

Ученые разных специальностей все чаще обращают внимание на масла, так сказать, вышедшие из употребления. К примеру, биохимики из Нанкинского университета выяснили, что льняное масло способствует укреплению костей у растущих бройлеров, а пальмовое — только массу набирать помогает. А специалисты из Клермонского и Мансурского университетов обнаружили, что добавление в корм льняного масла улучшает у коз развитие молочных желез, а у самцов кроликов повышает плодовитость.

Опасность же пальмового масла видится не в том, что оно качественно хуже (это не так). «В Юго-Восточной Азии вырубаются огромные массивы дождевого леса ради производства несертифицированного пальмового масла, — рассказывает художник-анималист и защитник природы София Шухова. — Это ведет к потере среды обитания для многих видов, уже находящихся на грани вымирания». А ведь дождевой лес, благодаря перераспределению влаги, предохраняет тропические экосис-темы от засухи. Поддержание пальмовых плантаций, наоборот, ведет к перерасходу пресной воды.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№180, сентябрь 2018).
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