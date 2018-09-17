Фанагорийская богиня
Так, при раскопках древнейшего на территории России языческого храма участники Фанагорийской комплексной археологической экспедиции ИА РАН (с 2004 года при поддержке Фонда «Вольное Дело») обнаружили культовую терракотовую фигурку женского божества в виде богини, сидящей на троне. Этот храм, возведенный из сырцового кирпича, сгорел, а на его месте уже в начале — первой половине V века до новой эры был заложен каменный фундамент «храма в антах». Со времен римского историка архитектуры Витрувия подобный тип культовых построек считается самой древней разновидностью эллинского храма, который состоял из единственного помещения, открытого с фасада. Вход в помещение обрамляли выступы боковых стен, торцам которых придавался вид пилястр или столбов. Их и называли антами.
«Однако предметов, позволявших уточнить культы местных божеств, археологами до сих пор в Фанагории обнаружено не было, — рассказывает руководитель экспедиции Владимир Кузнецов. — Такие, вотивные, фигурки богинь использовались в древние времена в качестве посвящения божеству и подношения храму. Это могла быть Афродита Урания, владычица Апатура, — главное женское божество, почитаемое в Фанагории».