Новейшие национальные парки
Мощные горные хребты, увенчанные ледниками, вздымаются над долиной реки Чара, над золотыми барханами Чарских песков. Эти места долгое время оставались одним из «белых пятен» Сибири. И вот теперь здесь создан федеральный национальный парк «Кодар» (в переводе с эвенкийского «кодар» — «стена»). За «стеной» красивейшие ландшафты смогут сохранить первозданный облик.
Федеральный статус означает для уникальных природных объектов режим особой охраны. В 2017-м, всероссийском Году экологии, стали заповедниками территории «Восток Финского залива» и «Васюганские болота», появились национальные парки «Сенгилеевские горы» и «Ладожские шхеры».
В 2018 году статус федерального заказника получили Новосибирские острова — с их птичьими базарами и берлогами белых медведей, с крупнейшими в мире «кладбищами» плейстоценовой фауны.
А создание национального парка «Хибины» буквально спасло центральную часть Хибинских гор: здесь планировали построить мощную автомагистраль. И совсем свежие новости: 6 августа в России появилась 55-я федеральная Особо охраняемая природная территория (ООПТ) - статус национального парка наконец-то получили «Ленские столбы». Всего же за последние три года природе отдано почти 37 тысяч квадратных километров — больше площади Бельгии.
«За каждым из этих событий — многолетняя огромная работа профессионалов заповедного дела, — отмечает заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий. — И это далеко не все. До 2024 года в стране должны быть созданы 24 ООПТ федерального значения. Надеюсь, что путь от проектов до воплощения не окажется слишком долгим».