Три глаза Окуневской культуры
Окуневская культура существовала в эпоху ранней бронзы (XXV-XVIII века до новой эры) в минусинских степях на Среднем Енисее. Каменную плиту с «личиной» обнаружили археологи Саянской экспедиции.
«На перекрытии могилы на одном из вскрытых курганов лежала каменная плита с высеченной на ней (и прекрасно сохранившейся) окуневской «личиной», — рассказывает Андрей Поляков, руководитель экспедиции. Поражает ее сохранность: целые «личины» встречаются редко, так как при возведении курганов они использовались не как ритуальные предметы, а как стройматериал — видимо, к этому времени они уже утратили сакральное значение». Ученые предполагают, что найденная «личина» могла быть изображением божества с тремя глазами, клыками и другими особенностями.
Окуневская культура получила название по урочищу Окунев улус на юге Хакасии, где в 1928 году нашли могильник с характерными предметами. По большей части искусство окуневцев представлено наскальными изображениями, предметами мелкой художественной пластики и антропоморфными каменными изваяниями.