  • Три глаза Окуневской культуры
    Фото: ИИМК РАН, Санкт-Петербург
  • Три глаза Окуневской культуры
    Фото: ИИМК РАН, Санкт-Петербург
Факт

Три глаза Окуневской культуры

Археологи обнаружили артефакт одной из самых загадочных археологических культур Центральной Азии — окуневской.
Оксана Голос
14 сентября 2018 в 19:35

Окуневская культура существовала в эпоху ранней бронзы (XXV-XVIII века до новой эры) в минусинских степях на Среднем Енисее. Каменную плиту с «личиной» обнаружили археологи Саянской экспедиции.

«На перекрытии могилы на одном из вскрытых курганов лежала каменная плита с высеченной на ней (и прекрасно сохранившейся) окуневской «личиной», — рассказывает Андрей Поляков, руководитель экспедиции. Поражает ее сохранность: целые «личины» встречаются редко, так как при возведении курганов они использовались не как ритуальные предметы, а как стройматериал — видимо, к этому времени они уже утратили сакральное значение». Ученые предполагают, что найденная «личина» могла быть изображением божества с тремя глазами, клыками и другими особенностями.

Окуневская культура получила название по урочищу Окунев улус на юге Хакасии, где в 1928 году нашли могильник с характерными предметами. По большей части искусство окуневцев представлено наскальными изображениями, предметами мелкой художественной пластики и антропоморфными каменными изваяниями.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№180, сентябрь 2018).
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