Старые ворота нового Калининграда
В 1843 году в Кёнигсберге по указу прусского короля Фридриха Вильгельма IV было начато строительство второго вального укрепления — внушительного кольца бастионов с мощными земляными валами между ними и рвами с водой. Городские ворота, возведенные по проекту архитектора Эрнста Людвига фон Астера в стиле «тюдор» — английская неоготика — из трижды обожженного и очень прочного кирпича, стали частью укреплений. Каждые ворота обладали выраженной индивидуальностью. Так, Королевские ворота украсили скульптуры богемского короля Оттокара II Пшемысла (основателя Кёнигсберга), первого короля Пруссии Фридриха I и герцога Альбрехта, последнего гроссмейстера Тевтонского ордена и основателя университета. В конце XIX — начале XX века часть фортификаций была снесена, а восемь въездных сооружений остались. Эти памятники архитектуры уцелели, несмотря на массированные бомбардировки союзнической авиации в конце Второй мировой войны. Кирпич действительно оказался очень прочным. Правда, сам «неприступный бас-тион немецкого духа» был за 80 часов взят Красной Армией.
В наши дни старые ворота получают новую жизнь: во Фридландских — разместился музей довоенного Кёнигс-берга, в Бранденбургских — Музей марципана, а в Росгартенских — ресторан. «Музеем Мирового океана были отреставрированы самые знаковые для города Королевские ворота, — рассказывает пресс-секретарь музея Инесса Зайковская, — там действует экспозиция «Великое посольство» и интерактивная выставка «Аптека трех королей», а также ворота бывшей крепости Фридрихсбург, где Петр I обучался артиллерийскому делу, а сейчас можно попрактиковаться в решении задач из курса навигацких наук, который царь тоже освоил».