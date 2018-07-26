Муравьиная катапульта
Энтомолог Эндрю Суарес из Университета Иллинойса и его коллеги пронаблюдали за тем, как защищаются муравьи родов Odontomachus и Anochetus из Австралии и с Борнео. Чтобы сбежать из песчаной воронки, выкопанной муравьиным львом, эти насекомые принимаются щелкать челюстями у стенки ловушки. Ударная волна отражается от стенок и выталкивает пленника из воронки. За счет мускульных сокращений так быстро сжимать челюсти невозможно — их смыкание ускоряет механизм, подобный катапульте: особый усик-распорка удерживает челюсти «на взводе». Когда же мышца отпускает усик, челюсти моментально смыкаются. В лабораторных условиях эти насекомые удваивали свои шансы на спасение из воронки муравьиного льва, используя механизм челюстей. По словам Суареса, если бы мы могли прыгать, используя некоторое подобие муравьиной «катапульты», то подпрыгивали бы на 9−12 метров, но, увы, наши кости не выдерживали бы создаваемого ускорения.
Чем больше Суарес и его исследовательская группа узнают о строении одонтомахуса, тем отчетливее понимают: эти знания могут пригодиться людям. «Представляя особенности структур, которые одонтомахусы используют для развития ускорения, не причиняя себе вреда, мы смогли бы создавать надежные материалы со схожими свойствами», — говорит Эндрю.