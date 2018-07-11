1167
1
Стиральный порошок из грибов — изобретение из Дании
Что вам приходит в голову при словах «стиральный порошок»? Уж наверняка не грибы. А вот датская фирма Novozymes использует именно грибы для создания более мощных, экологичных и эффективных стиральных порошков.
Лори Катберт
11 июля 2018 в 16:15
В частности, датчане научились выделять энзимы, с помощью которых грибы расщепляют потребляемые ими сложные соединения.
Такие энзимы способны удалить любое пятно, будь то шоколадное мороженое или травяная зелень, — ведь все это органика, которая входит в рацион гриба, и стиральный порошок сможет справляться с пятнами при более низкой температуре, а значит, не нужно расходовать лишнюю энергию на подогрев воды.
При этом не будет страдать природа, куда в конечном счете попадают все сточные воды.