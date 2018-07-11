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Стиральный порошок из грибов — изобретение из Дании

Что вам приходит в голову при словах «стиральный порошок»? Уж наверняка не грибы. А вот датская фирма Novozymes использует именно грибы для создания более мощных, экологичных и эффективных стиральных порошков.
Лори Катберт
11 июля 2018 в 16:15
  • Стиральный порошок из грибов — изобретение из Дании
    Фото: Картсен Снейбьерг, New York Times/Redux

В частности, датчане научились выделять энзимы, с помощью которых грибы расщепляют потребляемые ими сложные соединения.

Такие энзимы способны удалить любое пятно, будь то шоколадное мороженое или травяная зелень, — ведь все это органика, которая входит в рацион гриба, и стиральный порошок сможет справляться с пятнами при более низкой температуре, а значит, не нужно расходовать лишнюю энергию на подогрев воды.

При этом не будет страдать природа, куда в конечном счете попадают все сточные воды.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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