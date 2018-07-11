Личная жизнь Ее Величества улучшает ее здоровье
Когда болезнетворные бактерии или вирусы попадают в организм в малых дозах, он со временем становится менее восприимчив к тем же возбудителям. Так вырабатывается иммунитет.
Чтобы понять, как проходит этот процесс у беспозвоночных, швейцарские и панамские исследователи выбрали двух долгожителей: способных прожить более 20 лет муравьиных маток, принадлежащих к черным садовым муравьям (Lasius niger, вверху) и одному из видов лесных муравьев (Formica selysi).
Маток каждого вида разделили на две группы — молодые девственные «принцессы» и опытные «королевы», которые уже спаривались с самцами и запасли их семенную жидкость в специальном «кармашке» для спермы, чтобы на протяжении всей жизни оплодотворять десятки миллионов яиц.
Затем ученые вырастили штамм гриба, который в природе убивает насекомое за неделю, и заразили обе группы маток небольшой дозой. Через неделю дозу увеличили, и оказалось, что только у ранее спаривавшихся самок черного садового муравья «прививка» привела к выработке иммунитета. Вообще же, среди самок обоих видов большую устойчивость к грибковому заболеванию проявили особи, имевшие опыт спаривания, а не девственницы.
По мнению исследователей, это означает, что контакт с самцами активизирует формирование иммунитета. Другими словами: да здравствует королева! И пусть половые контакты ей в этом помогут.
АРЕАЛ
Черные садовые муравьи обитают в Европе и некоторых регионах Азии и Северной Америки. Их можно найти под цветочными горшками в саду, в трещинах городских тротуаров и в домах, куда они проникают в поисках пищи.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Черные садовые муравьи не просто ищут пищу — они выращивают ее: часто селятся рядом с колониями тлей-лахнид, вырабатывающих падь, или «медвяную росу», которой муравьи питаются. Они «доят» тлей, поглаживая крохотных насекомых своими усиками, а чтобы те не сбежали, могут откусить им крылья. Свои «стада» муравьи защищают от других хищных насекомых.