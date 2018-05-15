Факт

Нетающее мороженое: случайное «изобретение» ученых

Липкие от мороженого руки? Ученые нашли решение проблемы — причем совершенно случайно.
Наташа Дейли
15 мая 2018 в 08:05
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  • Нетающее мороженое: случайное «изобретение» ученых
    Фото: Стивен Льюис, ART+COMMERCE

После цунами 2011 года в Японии весь урожай клубники потерял товарный вид. Профессор Томихиса Ота и его коллеги из Университета Канадзавы извлекли из ягод экстракт — жидкий полифенол.

Ученые надеялись использовать его в качестве топпинга для десертов. Но, когда химики добавили полученный экстракт в сливки, те мгновенно затвердели. Так никудышный топпинг оказался отличным связующим агентом — а ученые случайно создали нетающий замороженный десерт.

Теперь эскимо из Канадзавы, способное целый час продержаться при комнатной температуре, продается по всей Японии.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№176, май 2018).
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