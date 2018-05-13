В Москву привезли терракотовую армию в миниатюре
Фигурки ростом до 40 сантиметров изготавливали в мастерских, занимавшихся созданием погребальных атрибутов для знатных особ. Статуэтки покрывали свинцовой глазурью, а после обжигали при температуре 600−900 градусов.
До 27 июля в Кремле можно увидеть «потомков» терракотовых солдат из провинции Сычуань. 66 керамических статуэток почетного эскорта, созданного не позднее XV века, составляют лишь часть выставки «Династия Мин: Сияние учености». Фигурки принадлежали великим ванам Чжу и Фань, которые состояли в кровном родстве с императором. Один из комплектов погребального эскорта прибыл в Москву из коллекции Шанхайского музея.
Фото: © Shanghai Museum
Как и при жизни усопшего, процессия выступает в строгом порядке: шесть конных воинов в доспехах указывают путь (и расчищают его), за ними следуют три музыканта, также верхом, и два пеших ученых мужа, после которых идет свита — «образованные люди». За ними, в центре эскорта, восемь носильщиков: они держат ложе под паланкином. Замыкают процессию слуги, сопровождающие сундуки, ширму и другие предметы обихода.
«Обычай класть в могилу усопшего мебель, драгоценности, керамические фигурки животных возник рано, — рассказывает куратор Шанхайского музея Лу Минхуа. — Всем известны погребальные статуи воинов и лошадей, или Терракотовая армия, созданная 2200 лет назад для императора Цинь Шихуанди. Традиция продолжилась и в следующие эпохи». Пышные обряды похорон при династии Тан,