  • Честность по-японски
    Фото: Pixabay
  • Честность по-японски
    Фото: Дара Пилюгина
Факт

Честность по-японски

Если вы потеряли деньги в Токио, не отчаивайтесь: есть большая вероятность, что они к вам вернутся.
Visit Japan
8 мая 2018 в 12:48

В 2017 году жители и гости Токио потеряли в общей сложности 3 424 011 977 иен (3 140 000 долларов США). Речь идет о наличных, которые одни граждане забыли в магазинах, транспорте, на улицах и других общественных местах, а другие нашли и сдали в полицию.

По сравнению с прошлым годом, сумма выросла на 2,5%.

Часть потерянных кошельков возвращается хозяевам, которые обратились в полицию и заявили о потере. Остальные средства переходят в государственный бюджет.

Официальный сайт полиции Токио

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