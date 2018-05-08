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Честность по-японски
Если вы потеряли деньги в Токио, не отчаивайтесь: есть большая вероятность, что они к вам вернутся.
В 2017 году жители и гости Токио потеряли в общей сложности 3 424 011 977 иен (3 140 000 долларов США). Речь идет о наличных, которые одни граждане забыли в магазинах, транспорте, на улицах и других общественных местах, а другие нашли и сдали в полицию.
По сравнению с прошлым годом, сумма выросла на 2,5%.
Часть потерянных кошельков возвращается хозяевам, которые обратились в полицию и заявили о потере. Остальные средства переходят в государственный бюджет.