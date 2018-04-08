Длинноухое чудо из пустыни Гоби
Тушканчики ведут, как правило, ночной образ жизни. И потому, наверное, они относительно малоизвестны. Но даже среди тушканчиков есть суперзвезда — самый обаятельный, харизматичный и самый ушастый.
Да, это официально: длинноухий тушканчик — самое ушастое существо на Земле. Сам зверек не превышает в длину 9 сантиметров, а длина ушей при этом составляет у него 6 сантиметров: 2/3 от тела! И, что интересно, — огромные уши не уродуют это уникальное существо, а наоборот, делают его только изящнее.
Но дело, конечно, не только в красоте. Во первых, выдающиеся уши играют колоссальную роль в терморегуляции. Это очень важно: ареал длинноухого тушканчика — одна из самых суровых и жарких территорий на планете, пустыня Гоби на границе Монголии и Китая. Во-вторых, уши усиливают звук, что помогает тушканчику охотиться на насекомых. В отличие от большинства грызунов, тушканчики всеядны. В их рационе — все разнообразие пустынных насекомых от жуков и скорпионов до ночных бабочек. Именно благодаря своим необыкновенным ушам-локаторам длинноухий тушканчик слышит шум крыльев порхающей бабочки на расстоянии до пяти метров! Длинные задние конечности и хвост с кисточкой на конце делают зверька отличным спринтером и прыгуном, как следствие — непревзойденным ночным охотником.
Только совсем недавно членам экспедиции, организованной Лондонским зоологическим обществом, удалось сделать фотографии длинноухого тушканчика в естественной среде обитания. Зная это и находясь на фотоохоте в Южной Гоби, я тоже не мог упустить возможность поискать встречи с этим удивительным животным. Несколько ночей мы с коллегами из монгольского Института зоологии провели, блуждая по пустыне с сильными фонарями. И вот однажды, уже под утро, раздался крик одного из зоологов: «Он здесь! ».
Нам повезло: мы стали свидетелями скрытой от посторонних глаз ночной жизни длинноухого тушканчика. Мы видели, как ловко он закапывался в песок, чтобы пережить в импровизированной норке еще один приближающийся летний невыносимо знойный день…
К огромному сожалению, эта наша встреча оказалась единственной. Но, с другой стороны, тот факт, что она состоялась, — большая удача. Очень уж редкий зверек.