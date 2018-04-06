Как выглядел последний правитель Империи инков?
Портреты анфас и в профиль, сделанные художником на основе графической реконструкции (внизу). Автор: Галина Бережная
В октябре 1901 года естествоиспытатель Эжен Сенешаль де ля Гранж доставил из Боливии в парижский Музей человека череп, принадлежавший, как он утверждал, последнему инке. «Сотрудничая с музеем, я узнал о ценном экспонате и договорился о возможности сфотографировать его, — говорит Сергей Васильев, заведующий отделом антропологии Института этнологии и антропологии РАН, — а затем обратился к Елизавете Веселовской, старшему научному сотруднику Лаборатории антропологической реконструкции, с предложением восстановить облик этого загадочного персонажа».
Фрагмент черепа из коллекции Музея человека в Париже. Фото: Сергей Васильев
Атауальпа родился в конце XV века в семье правителя инков Уайна Капака, при котором империя достигла расцвета. Незадолго до смерти отец разделил империю между двумя братьями — Уаскаром и Атауальпой. Не смирившись с решением отца, молодой и амбициозный Атауальпа победил брата и в 1532 году стал Верховным Инкой. Но дни его были сочтены: 15 ноября того же года Франсиско Писарро с двумя сотнями конкистадоров взял Атауальпу в плен в городе Кахамарка и убил более пяти тысяч инкских воинов. Атауальпа предложил выкуп: заполнить комнату, где его держали, золотом, а соседнюю — серебром. Атауальпа выполнил обещание, но испанцы все равно казнили его.
На протяжении четырех веков череп, предположительно принадлежавший Атауальпе, как драгоценная реликвия хранился в семьях индейцев. Елизавета Веселовская восстановила внешность последнего инки на основе метода, разработанного академиком Михаилом Герасимовым.
Материалы реконструкции Елизаветы Веселовской
«Обращает на себя внимание необычная форма носа: он значительно выступает в хрящевой части при умеренном выступании носовых костей, — рассказывает Веселовская. — Эта особенность характерна именно для коренного населения Западного полушария. Антропологическая реконструкция подтвердила происхождение найденного черепа: он принадлежит представителю расы большого монголоидного ствола».