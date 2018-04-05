Черноногая кошка: прожорливый дьявол
Максимальная длина черноногих кошек (лат. Felis nigripes) — 43 см, притом самцы крупнее самок. На хвост приходится еще около 20 см; средняя масса животных — 1,6 кг. С этими параметрами черноногая — самая маленькая среди африканских представителей кошачьих, а в мире она делит первое место с ржавой кошкой (лат. Prionailurus rubiginosus), имеющей похожие размеры. Несмотря на имя, лапы у черноногих кошек не такие уж черные.
В отличие от большинства других кошачьих, черноногие не залезают на деревья, зато очень хорошо роют норы. Нередко они захватывают опустошенные термитники, что дало им неофициальное имя «муравьиный тигр».
Пик их активности приходится на ночь. В поисках добычи — птиц, насекомых, рептилий и мелких млекопитающих — они проходят расстояние до 8 км. Два нападения из трех заканчиваются успешно. В числе самых крупных жертв — зайцы и детеныши антилоп, чей вес значительно превышает их собственный.
В среднем за одну ночь миниатюрная кошка лишает жизни 14 мелких животных. Это объясняется ее потребностями: в сутки ей необходимо съесть не менее 250 г пищи, что составляет 1/6 от ее средней массы. Местные легенды гласят, что черноногая кошка может убить и жирафа, если перекусит его яремную вену. Подвергая этот факт сомнению, ученые признают, что легенда отдает дань умениям и агрессии крохотного охотника.
Поймав добычу, черноногая кошка не обязательно ест ее целиком — она прячет ее в своей норе и возвращается туда по мере появления чувства голода. Съемочная группа телеканала «Би-би-си» смогла показать несколько захватывающих моментов из жизни черноногой кошки: животное охотится на птиц, а утром из грозного хищника превращается в заботливую мать.
Ведя скрытный образ жизни, черноногая кошка почти не попадается на глаза человеку. Точная численность популяции неизвестна; на основе данных 2002 года животное отнесено к уязвимым видам.
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