Орнитоптеры: крылатые роботы
Дроны с дистанционным управлением успели стать бесценным инструментом для всех, кто хочет взглянуть на мир с высоты птичьего полета. Самый распространенный дрон сегодня — квадрокоптер. Он умеет взлетать вертикально и неподвижно зависать над объектом, но очень шумный, плохо движется по прямой и сжигает в четыре раза больше топлива, чем другая модель дрона — жесткокрылая, похожая на самолет.
Так называемые орнитоптеры — роботы с крыльями — сочетают лучшие качества квадрокоптеров и дронов, схожих с самолетом. Орнитоптер SmartBird (на фото), похожий на серебристую чайку, может похвастать двухметровым размахом крыльев, бесшумным полетом и умением взлетать и приземляться в «стесненных обстоятельствах».
Теперь специалисты работают над созданием дрона, который будет способен изменять форму крыла, как, например, делает сапсан, складывая перья. По словам Дэвида Лентинка, инженера из Стэнфордского университета, пока не существует роботов, способных имитировать птичий полет.