Факт

Чем коршуны украшают свои гнезда

Фабрисио Серхио заинтриговали белые пластиковые пакеты, висящие на ветках деревьев в Итальянских Альпах. Серхио — эколог Национального научно-исследовательского совета Испании, и он понял, что мусор свисает только из гнезд черного коршуна. Но почему?
Нина Строклик
18 января 2018 в 08:31
  • Чем коршуны украшают свои гнезда
    Часть гнезда цветного трупиала Баллока обвита пластиком. Некоторые самцы украшают свои гнезда, чтобы привлечь самок. Другие же, как черные коршуны, используют контрастные цвета, чтобы отпугнуть возможных соперников. Фото: РИЧАРД БАРНС, ЗАПАДНЫЙ ФОНД ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ

Многие виды птиц украшают свои гнезда, чтобы привлечь партнера. Однако черные коршуны строят гнезда уже будучи в паре. И все равно Фабрисио показалось, что, украшая гнездо, коршуны пытались чем-то похвастаться.

Изучая убранство птичьих гнезд, Фабрисио искал следы влияния человека. Так, по словам Луиса Сандовала, орнитолога из Университета Коста-Рики, некоторые пернатые начали утеплять гнезда фольгой и окурками вместо природных материалов. Подобная адаптация может как положительно сказаться на репродуктивном цикле птиц, так и свидетельствовать о том, что в их среде обитания не все складывается благополучно. «Люди влияют на облик птичьих гнезд, и мы изучаем, как именно», — говорит Луис.

В рамках шестилетнего исследования Фабрисио и его коллеги оставляли разноцветные кусочки пластика в горах. Черные коршуны постоянно выбирали белый пластик для украшения гнезд, упорно игнорируя прозрачный и темные цвета, которые не особенно выделялись среди листвы. Вывод Фабрисио таков: черные коршуны тащили пластик в дом, чтобы показать свое доминирование. Гнезда с обильным «декором» принадлежали самым сильным птицам, которые могли отбиваться от тех, кто решил позариться на украшения. А вот обычные гнезда строили молодые или, наоборот, старые особи, которые были слишком слабы, чтобы защищать свои дома от налетов.

Тоже интересно

Зачем краб прячется в колпачке от зубной пасты

Статья опубликована в журнале National Geographic (№172, январь 2018).
Обсудить
СМИ2
Крупнейшие животные, в существование которых сложно поверить (фото)
Крупнейшие животные, в существование которых сложно поверить (фото)
Тоже интересно
Русалки ненавидят пластик: красивый фотопроект о скучной проблеме
Русалки ненавидят пластик: красивый фотопроект о скучной проблеме
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад