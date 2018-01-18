Чем коршуны украшают свои гнезда
Многие виды птиц украшают свои гнезда, чтобы привлечь партнера. Однако черные коршуны строят гнезда уже будучи в паре. И все равно Фабрисио показалось, что, украшая гнездо, коршуны пытались чем-то похвастаться.
Изучая убранство птичьих гнезд, Фабрисио искал следы влияния человека. Так, по словам Луиса Сандовала, орнитолога из Университета Коста-Рики, некоторые пернатые начали утеплять гнезда фольгой и окурками вместо природных материалов. Подобная адаптация может как положительно сказаться на репродуктивном цикле птиц, так и свидетельствовать о том, что в их среде обитания не все складывается благополучно. «Люди влияют на облик птичьих гнезд, и мы изучаем, как именно», — говорит Луис.
В рамках шестилетнего исследования Фабрисио и его коллеги оставляли разноцветные кусочки пластика в горах. Черные коршуны постоянно выбирали белый пластик для украшения гнезд, упорно игнорируя прозрачный и темные цвета, которые не особенно выделялись среди листвы. Вывод Фабрисио таков: черные коршуны тащили пластик в дом, чтобы показать свое доминирование. Гнезда с обильным «декором» принадлежали самым сильным птицам, которые могли отбиваться от тех, кто решил позариться на украшения. А вот обычные гнезда строили молодые или, наоборот, старые особи, которые были слишком слабы, чтобы защищать свои дома от налетов.