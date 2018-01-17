Факт

Кукушата-разбойники: как подброшенные птенцы выживают в «чужой семье»

Подброшенные в чужие гнезда кукушата ведут себя хитрее, чем их матери.
Элисон Фромм
17 января 2018 в 19:05
  • Кукушата-разбойники: как подброшенные птенцы выживают в «чужой семье»
    Тростниковая камышовка (слева) кормит птенца кукушки. За первые 30 дней жизни кукушонок набирает вес — с 3 граммов до 90, что почти в восемь раз превышает массу приемного родителя. Фото: Франка Слоутоубер

Чтобы выкормить и вырастить птенца, кукушкам нужен помощник.

Когда самка кукушки обыкновенной готова отложить яйцо, она находит оставшееся без присмотра гнездо более мелкой птицы, проглатывает одно из лежащих там яиц и подменяет его собственным. Такое поведение называют гнездовым паразитизмом.

Иногда избранные жертвы не желают мириться с этим: могут прогнать кукушку и не дать ей отложить яйцо, выбросить его прежде, чем вылупится птенец, или вовсе покинуть гнездо.

Но чаще кукушке удается ускользнуть незамеченной, а хозяева и не подозревают, что у них кто-то побывал. Согласно данным Международного союза охраны природы, кукушка обыкновенная подбрасывает яйца в гнезда сотне видов птиц.

Когда кукушонок вылупляется, он выбрасывает из гнезда оставшиеся яйца и птенцов, чтобы ему досталось больше места и еды. Невероятно прожорливый птенец проглатывает все, что приносят ему приемные родители. (На фотографии вверху: подкидыша кормит тростниковая камышовка.)

Франка Слоутоубер, вышедшая на пенсию фоторедактор, увлеклась съемкой природы и наблюдала за поведением этих птиц в 2014 году у себя в Амстердаме. «Бедная камышовка почти полностью исчезает в широко раскрытом клюве приемыша», — рассказывает Слоутоубер. Но камышовки-то уверены, что это их птенец, и ведут себя соответственно, заботясь о нем до тех пор, пока он сам не сможет добывать себе пищу.

Тоже интересно

Матери-одиночки: комодские вараны

Статья опубликована в журнале National Geographic (№172, январь 2018).
Обсудить
СМИ2
Крупнейшие животные, в существование которых сложно поверить (фото)
Крупнейшие животные, в существование которых сложно поверить (фото)
Тоже интересно
Ювенальная юстиция. Зачем фламинго в зоопарке подсунули фальшивое яйцо
Ювенальная юстиция. Зачем фламинго в зоопарке подсунули фальшивое яйцо
Спецпроект
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!