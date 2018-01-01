Паук считает добычу
Пауки-золотопряды щепетильно относятся к своей добыче. Иногда они подвешивают жертву в середине паутины, но так ею соблазняются другие пауки. Когда золотопряд видит, что добыча исчезла, он начинает обыскивать паутину — иногда это может занимать целых 25 минут. Ученые заинтересовались, почему золотопряд так долго ищет пропажу: беспокоит его количество пропавшей добычи или ее размер?
В ходе экспериментов в Коста-Рике ученые обнаружили, что, когда из паутины пропадает особо крупная жертва, среднее время поиска у паука-шелкопряда увеличивается примерно на треть. Если же другие пауки крадут сразу много насекомых, то среднее время поиска удваивается. Выходит, этот паук считает добычу! По словам биолога Рафаэля Л. Родригеса, даже такой маленький мозг, как у паука, может определять количество предметов.