Факт

Куриный остров

На гавайском острове Кауаи живет многотысячная популяция диких кур. Однако их происхождение долгое время оставалось загадкой.
Рейчел Хартиган Ши
30 декабря 2017 в 15:57
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  • Куриный остров
    Фото: Мэри Маги

Являются ли эти куры потомками Банкивской джунглевой породы, которую на остров завезли полинезийцы, колонизировавшие Гавайские острова примерно тысячу лет назад? Или же это потомки птиц, которые перелетели на остров во время недавних тропических штормов?

Загадку решил генетический анализ. По словам биолога Эбена Джеринга, дикие куры с острова Кауаи имеют в родословной и диких, и домашних птиц. Если скрестить их с современными породам, то можно добиться генетического эффекта, который сделает домашних кур выносливее, и обеспечит потребителей более качественным мясом. Джеринг считает, что куриное мясо является самым важным источником животного белка в мире.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь 2017).
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