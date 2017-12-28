Почему на МКС Новый год важнее Рождества?
В ожидании полета к Марсу Скотт Келли участвовал в исследовании биологических последствий долгого пребывания в невесомости на организм человека.
Кроме того, в космосе время течет иначе. Трудно определить, когда наступает «день», если ты каждые 90 минут облетаешь всю планету. Большинство суток не отличаются друг от друга, как День сурка. Келли работал бортинженером и командиром космического корабля. Его новая книга, «Стойкость: год в космосе и жизнь, полная открытий», рассказывает о 520 часах, которые он в общей сложности провел на орбите (за четыре длительных экспедиции с 1999-го по 2016 год).
«На космической станции Новый год куда важнее Рождества, потому что астронавты всех национальностей отмечают его в один день».
У астронавтов мало времени на отдых, да и пойти им некуда, так что рабочие будни разбавляются лишь большими праздниками — хотя бы разговорами и тостами (пьют сок из специальных пакетиков).
Обычно сугубо национальные праздники не отмечаются, иначе их вышло бы слишком много: на МКС работают космонавты из США, России, Италии, Японии и Великобритании. Есть только одно исключение. «Новый год у нас куда важнее Рождества, потому что астронавты всех национальностей отмечают его в один день», — говорит Скотт. А Землю в новогоднюю ночь озаряют миллионы фейерверков. Такую фотографию планеты (вверху) Скотт под Новый год опубликовал в Твиттере.