Секреты черно-белой окраски
ДЕЙЗИ ЧАНГ, NGM STAFF; КЕЛСИ НОВАКОВСКИ; ИСТОЧНИК: ТИМ КАРО, КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ДЕЙВИС)
Полезность окраски не всегда очевидна. Например, ученые больше века ломали голову, почему у зебр полоски черно-белые? Пытаясь раскрыть эту загадку, Тим Каро, эколог из Калифорнийского университета (Дейвис), более десяти лет изучал зебр в Танзании. Он исключал гипотезу за гипотезой, удостоверившись, в частности, в том, что полоски не помогают регулировать температуру и не отпугивают хищников. И все-таки нашел ответ.
В 2013 году Тим установил в саванне несколько мухоловок: одни были покрыты шкурой зебры, а другие, контрольные, — шкурой антилопы гну. Он заметил, что мухи не садятся на полоски. Проведя повторные опыты, Каро пришел к выводу, что полоски спасают зебр от двукрылых переносчиков болезней. Пусть черно-белая расцветка и не такая нарядная, как радужная чешуя, зато от паразитов защищает.
ЗЕБРА
Пугающие полоски
В отличие от длинношерстных зверей у зебр тонкая шкура, что делает их более уязвимыми к укусам мух — разносчиков заболеваний. Зато полоски на шкуре мух почему-то отпугивают.
БАРСУК
Свирепая маска
Даже когда барсук лежит у себя в норе, свернувшись клубочком, можно разглядеть полоски на его морде. Зоологи говорят, что такая предостерегающая окраска помогает небольшим зверям отпугивать хищников.
ГАРНА, или ВИНТОРОГАЯ АНТИЛОПА (самцы)
Спасительная тень
На ярком солнце белое брюхо антилопы контрастирует с черной спиной, благодаря чему контуры гарны размываются.
БОЛЬШАЯ ПАНДА
Раскраска для общения
Недавние исследования волосяного покрова панды раскрыли невероятный факт об окраске животного. Черные уши свидетельствуют о свирепом нраве, а черные круги вокруг глаз помогают пандам узнавать друг друга. Белое туловище позволяет панде маскироваться на снегу, а темные конечности — в лесу. Такой вот компромисс получился из-за скудной бамбуковой диеты: на бамбуке не удается нагулять достаточно жира для спячки, поэтому панды проводят зимы в снегах.
СКУНС
Черный, белый, пахучий
У разных видов скунсов могут быть белые пятна, помогающие маскироваться, или белые полоски, отпугивающие врагов наряду с запахом.