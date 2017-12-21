Танцевальное па из прошлого
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Танец апсар — духов леса и вод — появился в Камбодже во времена Кхмерской ангкорской цивилизации. Традиция почти исчезла в 1970-е годы, когда «Красные кхмеры» уничтожали культурные традиции страны. Но недавно танец апсар стали активно возрождать, как один из элементов культурного наследия. Фото: ImageBroker
Сегодня по всему миру старые танцы переживают второе рождение и снова становятся популярными. Так, в 2011 году Бейонсе в клипе на песню «Run the World (Girls)» станцевала эскисту — эфиопский народный танец, в котором внимание уделяется движению плеч. Некоторые возродившиеся танцы меняются кардинально. Сейчас в моде женские клубы, где разучивают моррис — танец, который зародился в Англии 500 лет назад и изначально исполнялся только мужчинами. Кстати, и танец живота во времена Османской империи был исключительно мужским.
Триумфально возвращаются танцы не впервые. В эпоху Ренессанса ослабел контроль церкви над светской жизнью, и танцы стремительно вернули себе популярность. Ведь даже вальс, который сейчас считается классическим, одно время был запрещен, потому что дама и кавалер находились чересчур близко друг к другу.