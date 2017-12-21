«Ужасный ящер»: кемеровский динозавр
В 2014—2016 годах специалисты из Кемеровского областного краеведческого музея и Палеонтологического института имени А. А. Борисяка Российской академии наук (ПИН РАН) открыли целую «залежь» позднемеловых динозавров в окрестностях села Шестаково на севере Кемеровской области — около двух десятков полных скелетов взрослых и детенышей Psittacosaurus sibiricus. Представители этого рода были широко распространены в середине мелового периода (136−99 миллионов лет назад) в Восточной Азии, и, видимо, от них ведут свое начало огромные — 6−8 метров длиной — рогатые динозавры Северной Америки. Возможно, что в Новый Свет предки этих растительноядных гигантов попали через Сибирь.
«В отличие от поздних рогачей пситтакозавры передвигались как на двух, так и на четырех ногах, а вот череп у них еще не имел ни рогов, ни костного воротника, — рассказывает участник раскопок Евгений Мащенко из ПИН РАН. — Вместо воротника у сибирского ящера были развиты щечные костные выросты». Не исключено, что вдоль хвоста у этого динозавра проходил гребень из длинных волосовидных чешуй: такое украшение обнаружено у его китайских родственников. Вместе с пситтакозаврами в лагунных отложениях на юге Сибири найдены остатки гигантских завропод, нескольких разных хищных динозавров, летающих ящеров, крокодилов и черепах.
«Череп ящера, испытавший серьезные пластические деформации, был изучен с помощью компьютерной томографии, — говорит директор Палеонтологического музея имени Ю. А. Орлова ПИН РАН Александр Карху, — и реконструирован с учетом закономерностей роста организма, затем копию черепа отпечатали на 3D-принтере». В итоге ученые получили полную реконструкцию скелета одного из видов, сыгравшего важную роль в эволюции позднемеловых динозавров.