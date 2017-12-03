  • Невидимый щит для фруктов и ягод
    День 7. Клубника, прошедшая обработку. Фото: Apeel Science
  • Невидимый щит для фруктов и ягод
    День 7. Клубника, не обработанная составом из жиров. Фото: Apeel Science
Факт

Невидимый щит для фруктов и ягод

В отличие от персиков или бананов, клубника начинает портиться сразу после того, как ее сорвали. Ученые придумали безвредный невидимый барьер, который замедляет потерю влаги и окисление.
Дэниел Стоун
3 декабря 2017 в 12:07
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Каждый фрукт и овощ дышит — даже после того, как его сорвали. Однако при этом сорванный плод стареет и разрушается. Тогда в него проникают микроорганизмы, и продукт портится. Холодильник увеличивает срок хранения, но ненамного.

Ученые считают, что смогут увеличить срок годности бананов, авокадо и других свежих плодов вдвое. Участники стартапа Apeel в калифорнийской Санта-Барбаре нашли способ извлекать жиры из некоторых культур и перерабатывать их в порошок. Если растворить порошок в воде и обмакнуть в раствор фрукты, на их поверхности возникает барьер, который не дает влаге испаряться, а микроорганизмам — проникать внутрь.

Фермеры могут распылять раствор на полях, а торговые компании — наносить его на упаковку, продлевая срок хранения фруктов на несколько дней или даже недель.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США подтвердило безопасность новшества и одобрило его использование.

Обеспечить потребителя продуктами, которые дольше остаются свежими — лишь одна из целей. Apeel стремится сократить объемы пищевых отходов и количество авторефрижераторов, курсирующих между фермами и магазинами в сезон сбора урожая.

Новые технологии также помогут доставлять больше продуктов в удаленные от ферм магазины. «Совсем скоро вы сможете есть свежие фрукты в любое время года», — обещает Джеймс Роджерс, директор и научный сотрудник Apeel.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь — декабрь 2017).
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