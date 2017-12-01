  • Каменный уголь: не топливо, а украшение
    Фото: Институт истории материальной культуры РАН
  • Каменный уголь: не топливо, а украшение
    Фото: Макаренко Евгений
Факт

Каменный уголь: не топливо, а украшение

Редкое украшение из каменного угля было найдено в окрестностях крупной российской гидроэлектростанции.
Ксения Колотенко
1 декабря 2017 в 20:44

В ходе охранных раскопок в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС археологи исследовали погребения кочевого народа хунну I в. до н.э. —  II в. н.э.

«Могильник Ала-Тей оказался неразграблен, — говорит Марина Килуновская из Института истории материальной культуры РАН. — В нем обнаружены богатейшие поясные украшения, а пояс — это знаковый символ кочевника: бронзовые пряжки со сценами борьбы драконов, хищников и копытных. Такие фигурки характерны для Китая и для скифов времен начала Великого переселения народов».

Особенно интересны пряжки, вырезанные из каменного угля (до 20 сантиметров в поперечнике), который крайне редко использовался в ювелирном деле, с инкрустацией из коралла, сердолика, бирюзы и нефрита. Датировать эти украшения помогли найденные там же китайские монеты. Ученые полагают, что производство таких угольных ювелирных изделий — собственная традиция хунну, поскольку у соседних народов, в том числе в Китае, подобных украшений нет.

Тоже интересно

Сибирские археологи нашли уникальное изображение дракона на оберегах

Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
Обсудить
СМИ2
Настоящие монстры: вот почему в Австралии лучше не жить
Настоящие монстры: вот почему в Австралии лучше не жить
Тоже интересно
Древнее золото Болгарии
Древнее золото Болгарии
Партнерский материал
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW