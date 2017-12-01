Каменный уголь: не топливо, а украшение
В ходе охранных раскопок в окрестностях Саяно-Шушенской ГЭС археологи исследовали погребения кочевого народа хунну I в. до н.э. — II в. н.э.
«Могильник Ала-Тей оказался неразграблен, — говорит Марина Килуновская из Института истории материальной культуры РАН. — В нем обнаружены богатейшие поясные украшения, а пояс — это знаковый символ кочевника: бронзовые пряжки со сценами борьбы драконов, хищников и копытных. Такие фигурки характерны для Китая и для скифов времен начала Великого переселения народов».
Особенно интересны пряжки, вырезанные из каменного угля (до 20 сантиметров в поперечнике), который крайне редко использовался в ювелирном деле, с инкрустацией из коралла, сердолика, бирюзы и нефрита. Датировать эти украшения помогли найденные там же китайские монеты. Ученые полагают, что производство таких угольных ювелирных изделий — собственная традиция хунну, поскольку у соседних народов, в том числе в Китае, подобных украшений нет.