Сея мир: мотыги вместо оружия
Работники нигерийской фермы собирают помидоры, выращенные благодаря программе Babban Gona, разрабатывающей стратегии повышения плодородия почв. Большинство нигерийцев моложе 24 лет, хотя среднестатистический фермер обычно старше 50. Основатель программы Кола Маша стремится к тому, чтобы к 2025 году количество владельцев небольших ферм достигло миллиона, а конфликты и безработица в регионе пошли на убыль.
Несмотря на то, что в Нигерии более 35 миллионов гектаров, пригодных для земледелия, она сильно зависит от ввоза продовольствия. В то же время ежегодно более двух миллионов молодых нигерийцев достигают трудоспособного возраста, и четверть из них не может найти работу. Среди безработных и вербуют новых членов экстремистские группировки, такие как «Боко харам».
Решится ли эта проблема, если предложить молодежи поменять оружие на мотыги? «Как огню нужен кислород, так и экстремистам — безработная молодежь, — говорит Кола Маша, нигерийско-американский предприниматель. — Почему любому желающему стало так легко набрать свою мини-армию? Потому что возможности молодых людей обеспечить себя весьма ограниченны». Маша запустил проект Babban Gona («Большая ферма»), помогающий молодым владельцам небольших хозяйств повысить урожайность культур и сбыть продукцию по более высоким ценам. Вложения в сельское хозяйство — самая эффективная форма международной помощи в разрешении внутренних конфликтов, поскольку любые другие попытки вмешательства только усугуб-ляют ситуацию, считает Эдвин Прайс, директор Центра по конфликтам и развитию Техасского университета A&M. Взяв за основу методы Babban Gona, Африканский банк развития планирует создать 1,5 миллиона рабочих мест в сельском хозяйстве в трех десятках стран в ближайшие пять лет.