В Китай и Индию — через Арктику
Всех интересовало мнение знаменитого картографа, фламандца Меркатора.
Меркатор позаимствовал свой ответ из средневековой рукописи Inventio fortunata («Счастливая находка»). Северный полюс окружен четырьмя островами. В его центре возвышается гора, состоящая из магнитного камня. Меркатор поместил в район Берингова пролива вторую магнитную гору — это была попытка объяснить магнитное склонение компаса.
«Считается, что Inventio fortunata содержала сведения, полученные от средневекового английского священника. Эта версия не вполне лишена оснований», — полагает историк Марьё Нурминен, автор вышедшей в издательстве «Паулсен» книги «Мир на карте».
В норвежском Бергене жили англичане, и какой-нибудь священик вполне мог вместе с норвежскими рыбаками отправиться в Исландию, Гренландию, а то и еще дальше на север. Эти регионы могли положить начало легендам о «полярных островах», нашедшим отражение в работе Меркатора.