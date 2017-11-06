  • В Китай и Индию — через Арктику
    Фото: Издательство «Паулсен», Москва
  • В Китай и Индию — через Арктику
    Фото: Издательство «Паулсен», Москва
Факт

В Китай и Индию — через Арктику

В XVI веке на фоне политической борьбы в Европе стала актуальна проблема мореплавания в Арктике: можно ли найти в северных морях путь в Китай и Индию?
Мария Кривошеина
6 ноября 2017 в 13:00

Всех интересовало мнение знаменитого картографа, фламандца Меркатора.

Меркатор позаимствовал свой ответ из средневековой рукописи Inventio fortunata («Счастливая находка»). Северный полюс окружен четырьмя островами. В его центре возвышается гора, состоящая из магнитного камня. Меркатор поместил в район Берингова пролива вторую магнитную гору — это была попытка объяснить магнитное склонение компаса.

«Считается, что Inventio fortunata содержала сведения, полученные от средневекового английского священника. Эта версия не вполне лишена оснований», — полагает историк Марьё Нурминен, автор вышедшей в издательстве «Паулсен» книги «Мир на карте».

В норвежском Бергене жили англичане, и какой-нибудь священик вполне мог вместе с норвежскими рыбаками отправиться в Исландию, Гренландию, а то и еще дальше на север. Эти регионы могли положить начало легендам о «полярных островах», нашедшим отражение в работе Меркатора.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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