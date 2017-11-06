Водоросли в помощь
Бурые водоросли, как предполагают, могут препятствовать подкислению океана. Оби-тающие, как правило, в холодных, прибрежных водах моря, они растут быстро и поглощают углекислый газ, который может усугубить климатические изменения, а также излишки азота и фосфора. Проблема в том, что этих водорослей слишком мало.
Выход — водорослевые фермы, считает морской эколог Мухаммед Оинлола из университета Британской Колумбии. По мнению Оинлола, если эта область будет развиваться, из атмосферы исчезнут миллиарды тонн углекислого газа. [К сожалению, эти водоросли быстро выедаются живытными, в итоге весь накопленный углерод окисляется и возвращается в атмосферу в виде углекислого газа. Выводят углерод из этого цикла наземные болотные сообщества умереннных и высоких широт и фитопланктон, остатки которого захораниваются в бескислородных глубинах океана. — Прим. российской редакции.] К тому же бурые водоросли способствуют биоразнообразию: ученые выяснили, что в одной Калифорнии подводные заросли бурых водорослей дают убежище более 800 видам животных.
Бурые и другие водоросли содержат много минералов и клетчатки и обладают гелеобразующими свойствами, поэтому их применяют в косметике, добавляют в витаминные комплексы, а также в корма для рыбы и скота. И в то же время это свежая, полезная пища, которая все чаще используется в нашем рационе.