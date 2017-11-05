Как Олимпийские игры львов спасли
Недалеко от вулкана Килиманджаро, в экосистеме Цаво-Амбосели, мужчины народа масаи, облаченные в красное одеяние «шука», состязаются в беге и метании копья, а их соплеменники громко болеют за своих.
Много лет назад в программу местных соревнований была бы включена и охота на львов — традиционный обряд посвящения мальчиков в мужчины, в ходе которого юноши охотились на зверя, убивавшего их скот. Но когда над популяцией львов здесь нависла угроза, традиция сошла на нет: старшие воины поняли, что им необходимо поддерживать баланс между хищниками и добычей. Экосистему и средства к существованию масаи могли сохранить, только прекратив охотиться на львов. И тогда, чтобы донести идею спасения львов до молодежи, они решили провести Олимпийские игры.
С 2012-го, каждые два года, сотни молодых спортсменов из четырех маньятта — деревень воинов — собираются на свои Олимпийские игры. Юноши соревнуются в дисциплинах, которые проверяют важнейшие навыки охоты на львов: бег, метание копья и прыжки. Спортсмены пробегают две дистанции — короткую и длинную, пятикилометровую, мечут копье и дубинку рунгу, а также выясняют, кто лучше прыгает в высоту.
Том Хилл, член организации Big Life и организатор соревнований, говорит, что юноши поют, прыгают и ведут себя так, будто они только что убили льва. Олимпийские игры теперь считают частью культуры народа масаи. Новая цель организаторов — проводить игры не только у вулкана Килиманджаро, но и в других местах проживания этой народности.