Как думает собака
Грегори Бернс был весьма впечатлен прыжком служебной собаки с вертолета во время захвата Усамы бен Ладена в 2011 году. «Я подумал: если собаки способны прыгать с вертолета, мы можем научить их ложиться в аппарат МРТ», — вспоминает Грегори. На следующий год невролог запустил проект «Пес» в Университете Эмори. Это был первый проект, в рамках которого собак приучали оставаться в тоннеле МРТ-сканнера без наркоза, чтобы специалисты могли изучать работу их мозга.
Исследователям удалось увидеть, как собачий мозг реагирует на раздражители, такие как жесты, звуки и запахи. Активность центра вознаграждения показывает, что собаке нравится больше: общение с человеком или еда (большинству — примерно одинаково), а также выявить, какие собаки непригодны для службы (например, те, которые сильно тревожатся или радуются при встрече с незнакомцами).
Теперь Бернс хочет узнать, как этим животным удается понять человеческий язык: «Когда собака слышит слово, для нее это просто слуховой раздражитель — или же она улавливает смысл? ». В поисках ответа, Грегори целый год изучал активность мозга собак, пока они слушали знакомые и выдуманные слова. «Собаки отличаются друг от друга не меньше, чем мы», — утверждает он.
Собачья наука
Детский язык. Щенки, как и младенцы, лучше реагируют на высокий тембр голоса. Более того, ученые обнаружили, что тембр может помочь щенкам запомнить слова. Однако по мере взросления собачьи пристрастия меняются, и высокий голос теряет приоритет.
В ритме регги. Как и люди, собаки могут найти утешение в музыке. Исследователи из Университета Глазго проиграли пять музыкальных программ в собачьем питомнике. Реакция была разной, но в целом музыка оказывала успокаивающее воздействие, особенно легкий рок и регги.
Щенки из пробирки. После десятилетий исследований ученые из Смитсоновского института и Корнеллского университета смогли получить помет щенков при помощи искусственного оплодотворения. Значит, методику можно использовать, столкнувшись с генетическими нарушениями, которым собаки подвержены, как и люди.
В семье. Маленькие дети в освоении искусства общения больше похожи на собак, чем на шимпанзе, хотя последние куда ближе к человеку. Ученые из Аризонского университета обнаружили, что с рядом заданий на общение не только дети, но и собаки справились лучше шимпанзе.