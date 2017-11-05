  • Взгляд на 2017-й из 1917-го
    «Исходящее от зданий сияние электричества — зрелище еще более захватывающее, чем головокружительная высота зданий, — писал National Geographic о фотографии Нью-Йорка в 1917 году. — Многие из ныне живущих помнят времена, когда не было газа и все пользовались свечами». Фото: Edison Monthly
  • Взгляд на 2017-й из 1917-го
    Фото: Atlantide Phototravel/Corbis/Getty Images
Факт

Взгляд на 2017-й из 1917-го

Сто лет назад Александер Грейам Белл произнес речь о прогрессе, которую опубликовали в National Geographic. Белл рассуждал о жизни до изобретения телефона и предсказывал перемены, с которыми предстоит столкнуться миру, — от исчерпания запасов нефти до коммерческой авиации.
Нина Строклик
5 ноября 2017 в 13:26
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Александер Белл мало что ненавидел так, как лето в Вашингтоне. От зноя он обычно спасался в своем поместье на канадском полуострове Новая Шотландия, но однажды обстоятельства вынудили его остаться в душной столице. Изнемогая от 38-градусной жары, Белл размышлял, почему люди догадались, как обогревать дома, но никогда не задумывались над тем, как их охладить. Совсем рядом — в Белом доме — президент Вудро Вильсон поставил холодильную установку, которая понижала температуру до 27 градусов. К тому времени, как Белл узнал об этом, он уже придумал кое-что получше: хитроумное устройство, нагнетающее холодный воздух, понизило температуру в его комнате до 18 градусов, подарив «великолепное ощущение свежести».

Когда 69-летний Белл рассказал эту историю в 1917 году выпускному классу Технологического училища имени МакКинли в Вашингтоне, зал взорвался аплодисментами. Слушатели не хотели отпускать гостя, сообщала местная газета, и тот вернулся на сцену. В той речи («Призы изобретателю: некоторые проблемы в ожидании решения»), Белл рассуждал об изобретениях — сделанных за последнее столетие, и с удивительной проницательностью предсказывал будущие прорывы, включая развитие транспортной авиации и внедрение солнечных батарей. Он отметил, что за прошедшие сто лет газовые рожки уступили место электрическим лампочкам, люди смогли «увидеть, как бьются их сердца», имея в виду рентген, а автомобили заменили лошадиные упряжки.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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