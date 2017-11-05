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«Исходящее от зданий сияние электричества — зрелище еще более захватывающее, чем головокружительная высота зданий, — писал National Geographic о фотографии Нью-Йорка в 1917 году. — Многие из ныне живущих помнят времена, когда не было газа и все пользовались свечами». Фото: Edison Monthly
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Фото: Atlantide Phototravel/Corbis/Getty Images
Взгляд на 2017-й из 1917-го
Александер Белл мало что ненавидел так, как лето в Вашингтоне. От зноя он обычно спасался в своем поместье на канадском полуострове Новая Шотландия, но однажды обстоятельства вынудили его остаться в душной столице. Изнемогая от 38-градусной жары, Белл размышлял, почему люди догадались, как обогревать дома, но никогда не задумывались над тем, как их охладить. Совсем рядом — в Белом доме — президент Вудро Вильсон поставил холодильную установку, которая понижала температуру до 27 градусов. К тому времени, как Белл узнал об этом, он уже придумал кое-что получше: хитроумное устройство, нагнетающее холодный воздух, понизило температуру в его комнате до 18 градусов, подарив «великолепное ощущение свежести».
Когда 69-летний Белл рассказал эту историю в 1917 году выпускному классу Технологического училища имени МакКинли в Вашингтоне, зал взорвался аплодисментами. Слушатели не хотели отпускать гостя, сообщала местная газета, и тот вернулся на сцену. В той речи («Призы изобретателю: некоторые проблемы в ожидании решения»), Белл рассуждал об изобретениях — сделанных за последнее столетие, и с удивительной проницательностью предсказывал будущие прорывы, включая развитие транспортной авиации и внедрение солнечных батарей. Он отметил, что за прошедшие сто лет газовые рожки уступили место электрическим лампочкам, люди смогли «увидеть, как бьются их сердца», имея в виду рентген, а автомобили заменили лошадиные упряжки.
Гилберт Гросвенор, зять Белла и редактор журнала National Geographic, попросил у тестя текст речи и опубликовал переработанный вариант в февральском выпуске. И сегодня, через сто лет, его предсказания и предупреждения по-прежнему актуальны. Белл вырос в то время, когда школы, по его словам, обращенным к выпускникам, «воспитывали эрудитов, а не ученых». Но за последний век, подчеркнул он, появились телеграф, фотография и еще множество удивительных вещей. «Я сам еще не так стар, но помню времена, когда не было телефонов», — заметил создатель этого аппарата и выразил уверенность в том, что «в будущем человека науки будут ценить намного больше, чем ценили в прошлом».
В 1915 году Белл впервые позвонил на другой конец материка, а вскоре человек из Виргинии связался с Парижем — это был первый сеанс трансатлантической телефонной связи. Изобретатель предсказывал, что наступит день, когда звонки — как и «любые механические операции» — можно будет совершать без проводов.
По мнению самого Белла, в те годы он находился на пике творчества. В частности, работал над строительством самого быстрого в мире корабля, поставившего рекорд в 1919 году, предложил использовать возобновляемые источники энергии и создал множество чертежей летательных аппаратов (устройство, описанное им в статье 1892 года, напоминает вертолет, созданный 40 лет спустя). Через год после того как братья Райт получили патент на самолет, воздушный змей Белла поднял человека на высоту 48 метров.
Двое мужчин держат один из тетраэдрических змеев Белла. Мальчик с табличкой «12 августа 1907-го» — пятилетний Мелвилл Гросвенор, будущий редактор National Geographic. Фото: Bell Collection/National Geographic Creative
Каждый день Белл добавлял что-нибудь в свои знаменитые тетради: наброски изобретений, размышления, вырезки из газет. Дома, в Новой Шотландии, более 30 человек работали, чтобы воплотить его идеи. Некоторые изобретения были направлены на то, чтобы сделать обыденную жизнь комфортнее, как, например, система веревок, чтобы открывать и закрывать окна, не вылезая из постели во время чтения. Другие изыскания были намного масштабнее: так, Белл потратил десятилетия, пытаясь вывести овцу, у которой было бы больше двух сосков.
Но вернемся к его выступлению. Ученый предвидел, что механизмы придут на смену людям некоторых профессий: «Мы повсюду видим, как машины с их движущей силой заменяют животных и людей». Выпускники училища были словно загипнотизированы. «Он делился с ними мыслями и давал почувствовать, что открывает секреты своих научных записей», — сообщала местная газета.
Еще в 1912-м Белл записал в своей тетради: «Можно сказать, что человек покорил природу». А всего через пять лет, выступая в училище, выразил обеспокоенность тем, что люди своей властью над природой злоупотребляют. «Мы можем добыть уголь, но нам никогда не положить его обратно в шахту. Мы можем выкачать нефть из недр, но нам не заполнить их вновь», — говорил он студентам. Видя, как активно мир использовал природные ресурсы, ученый понимал: настанет день, когда они иссякнут.
«Самым выдающимся в докторе Белле было то, что умом он был моложе доброй половины своих ровесников», — сказал один из его друзей в 1921-м.
Год спустя, через несколько месяцев после получения очередного патента, Александер Грейам Белл умер в возрасте 75 лет. Во время его похорон все телефоннные аппараты Америки — а было их на тот момент 14346701 — замолкли на минуту, чтобы воздать должное изобретателю телефона.