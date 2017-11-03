Матери-одиночки: комодские вараны
Комодские вараны, самые крупные из современных ящериц, могут достигать трех метров в длину и весить 90 килограммов. Эти вооруженные острыми зубами мощные хищники охотятся на оленей, кабанов и буйволов. Несмотря на грозный вид, вараны уцелели лишь на семи индонезийских островах, но леса, где они обитают, вырубаются, а животные, которыми они питаются, выбиваются людьми. Даже в национальном парке Комодо численность варанов с 2013-го по 2016 год сократилась с 3222 до 3013 особей.
Что делает самка варана, когда приходит пора размножаться? Может найти партнера для спаривания, а может отложить яйца, не встречаясь с самцом. Такое «непорочное зачатие» называется партеногенезом. Поэтому сотрудники Честерского зоопарка в Англии не сильно удивились, когда в 2006 году самка варана Флора, никогда не видевшая самцов, отложила яйца с жизнеспособными зародышами. Анализ ДНК показал, что все гены у зародышей — материнские. «Вероятно, случаи партеногенеза у комодских варанов не так уж редки», — поясняет сотрудник зоопарка Джерардо Гарсия.
Как это работает? У людей мужчины имеют как мужские, так и женские половые хромосомы. У комодских варанов таким свойством обладают самки — поэтому Флора смогла принести потомство. Родившиеся в результате самооплодотворения особи «абсолютно здоровы», говорит Гарсия, причем все они — самцы. Способность как к половому, так и к бесполому размножению дает варанам эволюционное преимущество. Если рядом нет самцов, самка может родить их партеногенетически, а, когда те подрастут, спариться с ними. С точки зрения генетического разнообразия это не идеально, зато позволяет животным продолжать свой род.
АРЕАЛ
Тропические леса и пустоши семи индонезийских островов.
ОХРАННЫЙ СТАТУС
Международный союз охраны природы признал вид уязвимым.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Судя по окаменелостям, комодский варан, один из 80 с лишним видов варанов, живет на Земле уже 3,8 миллиона лет.