  • Мех леопарда
    Мех леопарда
    Фото: ДЭВИД ЛИИТТШВАГЕР
  • Перья самца алмазного фазана
    Перья самца алмазного фазана
    Фото: ДЭВИД ЛИИТТШВАГЕР
  • Чешуя иероглифового питона
    Чешуя иероглифового питона
    Фото: ДЭВИД ЛИИТТШВАГЕР
Факт

Как звери шкуры получили

Чешуя, перья, мех: позвоночные обладают невероятным разнообразием покровов всех текстур и оттенков. Но ученые доказали, что многие виды покровных тканей появились на основе одних и тех же элементов.
Майкл Грешко
17 октября 2017 в 10:03

Биологи давно знали, что перья птиц и шерсть млекопитающих развиваются из эмбриональных структур, называемых плакодами. Однако у общих их предков, пресмыкающихся, кожный покров образован чешуей, а не плакодами. Выходит, что у птиц и млекопитающих плакоды развивались независимо? Или же эти структуры исчезли в ходе эволюции пресмыкающихся?

Недавно выяснилось, что бывают и голые рептилии: бородатых агам, лишенных чешуи, обнаружил биолог из Женевского университета Мишель Милинкович, посетив в Италии ярмарку животных. Сравнив «лысых» ящериц с обычными, Мишель, к своему удивлению, обнаружил у эмбрионов с чешуей бугорки, похожие на плакоды. У эмбрионов голых агам их не было. В 2016 году он объявил, что эмбриональные бугорки — это и есть плакоды, подобные тем, что существовали у общих предков рептилий, птиц и млекопитающих более 300 миллионов лет назад. А поскольку плакоды связаны с генами, отвечающими за развитие зубов и рыбьей чешуи, некоторые ученые полагают, что эти структуры появились у самых древних позвоночных. Биолог Даниель Дуайи из Гренобльского альпийского университета называет это явление «образцом консерватизма», ведь исходные элементы не меняются уже 420 миллионов лет.

Милинкович также установил, что у голых бородатых агам нет чешуи только потому, что у них отсутствуют рабочие копии гена, необходимого для образования плакод.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№169, октябрь 2017).
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