Как звери шкуры получили
Биологи давно знали, что перья птиц и шерсть млекопитающих развиваются из эмбриональных структур, называемых плакодами. Однако у общих их предков, пресмыкающихся, кожный покров образован чешуей, а не плакодами. Выходит, что у птиц и млекопитающих плакоды развивались независимо? Или же эти структуры исчезли в ходе эволюции пресмыкающихся?
Недавно выяснилось, что бывают и голые рептилии: бородатых агам, лишенных чешуи, обнаружил биолог из Женевского университета Мишель Милинкович, посетив в Италии ярмарку животных. Сравнив «лысых» ящериц с обычными, Мишель, к своему удивлению, обнаружил у эмбрионов с чешуей бугорки, похожие на плакоды. У эмбрионов голых агам их не было. В 2016 году он объявил, что эмбриональные бугорки — это и есть плакоды, подобные тем, что существовали у общих предков рептилий, птиц и млекопитающих более 300 миллионов лет назад. А поскольку плакоды связаны с генами, отвечающими за развитие зубов и рыбьей чешуи, некоторые ученые полагают, что эти структуры появились у самых древних позвоночных. Биолог Даниель Дуайи из Гренобльского альпийского университета называет это явление «образцом консерватизма», ведь исходные элементы не меняются уже 420 миллионов лет.
Милинкович также установил, что у голых бородатых агам нет чешуи только потому, что у них отсутствуют рабочие копии гена, необходимого для образования плакод.