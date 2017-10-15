Факт

Правда ли лошадь грустит

Выражения морды у лошади могут быть самыми разными. Недавние исследования выяснили, что они используют 17 разных движений лицевых мышц для общения — это на 10 меньше, чем у людей, но на одно больше, чем у собак, и на четыре, чем у шимпанзе.
Джереми Берлин
15 октября 2017 в 12:23
  • Правда ли лошадь грустит
    Арабский скакун оглядывается в своем стойле. Лошади во многом полагаются на зрение. Они видят куда лучше кошек и собак. В то же время эволюция подарила лошадям отличные навыки общения для сохранения семейных групп. Фото: Тим Флак

Такое открытие сделали исследователи из Университета Сассекса, когда изучили лицевую мускулатуру лошади. Затем ученые отсмотрели 15 часов видеозаписей с участием 86 лошадей и коней самых разных пород и возрастов (от 4 недель до 27 лет).

В завершение они свели все наблюдения в программу EquiFACS, разработанную на основе системы кодирования лицевых движений у людей и получили коды движений лошадиных глаз, губ, ноздрей и нижней челюсти. Результатом стала схема жестов, которая показывает эволюционные параллели в выражении эмоций среди разных видов животных.

Дженнифер Уотан, ведущий автор исследования, отмечает поразительное сходство лицевой мимики человека и лошади. Например, лошади поднимают внутренние уголки бровей («щенячьи глаза»), выражая страх, удивление или грусть; оттягивают уголки губ (улыбка) для приветствия или в знак подчинения, а также широко раскрывают глаза, выражая тревогу.

Дженнифер утверждает, что полученные результаты могут помочь нам лучше понимать эмоции других видов. Программы, подобные EquiFACS, «создают общий язык для объективного сравнения эмоционального состояния видов, даже если лица и морды имеют совершенно разные формы».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№169, октябрь 2017).
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СМИ2
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