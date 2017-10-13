Знаете ли вы свою кошку?
Oтчет в журнале Behavioural Processes обнадежит кошатников. Ученые проследили за реакциями взрослых кошек на четыре категории раздражителей (пища, игрушки, запахи, взаимодействие с человеком) — и установили: большинство животных предпочитало общение с человеком даже еде.
По словам одного из соавторов эксперимента Кристин Витали Шрев из Университета штата Орегон, подобное исследование проводилось в 1990-х годах на собаках, и теперь ученые решили взяться за кошек, которых зачастую считают необучаемыми индивидуалистами. Оказывается, кошек можно обучать точно так же, как и собак. Главное — подобрать правильные поощрения. В дальнейшем Кристин собирается изучать способы обучения кошек с учетом их предпочтений.
Все знают, что эмоции кошек трудно истолковать. Так, ученые-ветеринары из Пизанского университета выяснили, что большинство владельцев кошек не распознают сигналов стресса у питомцев. «Хозяева собак знают куда больше о поведении своих животных», — говорит автор исследования Кьяра Марити. А вот кошатники нередко воспринимают поведение любимцев как нормальное для всей породы, а не как особое эмоциональное состояние.
В прошлом году в Швеции начато пятилетнее исследование взаимодействия кошек с человеком, цель которого — выяснить, реагируют ли эти животные на интонации человеческой речи, и научиться по мяуканью определять их эмоции и желания.
Что еще мы не знаем о кошках? Например, на фотографии вверху котенок напуган или весел? Подсказка: он прыгает за игрушкой, которая висит перед камерой.
Еще пара фактов. Journal of Comparative Psychology пишет об опытах, во время которых кошкам и собакам нужно было решить головоломку. Выяснилось, что, сталкиваясь с трудной задачей, собаки обращаются за помощью к человеку, а кошки продолжают искать решение самостоятельно.
Ученые из Франции, проанализировав митохондриальную ДНК из останков 200 древних кошек, выяснили, что эти животные распространялись по миру сначала вместе с земледельцами с Ближнего Востока, а потом — с мореплавателями.