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Фото: Марк Тиессен, NGM staff. Карточки Роршаха были взяты из архивов Лос-Анджелеса
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Фото: Марк Тиессен, NGM staff. Карточки Роршаха были взяты из архивов Лос-Анджелеса
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Фото: Марк Тиессен, NGM staff. Карточки Роршаха были взяты из архивов Лос-Анджелеса
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Фото: Марк Тиессен, NGM staff. Карточки Роршаха были взяты из архивов Лос-Анджелеса
Тест Роршаха: картины психического здоровья
Спрашивая людей, что они видят, он выявил сходство в ответах пациентов, склонных к шизофрении. Роршах предположил, что о психическом здоровье можно судить по тому, как человек интерпретирует визуальную информацию.
Десять карточек Роршаха были опубликованы в его книге 1921 года, за год до его смерти. Вскоре они приобрели всемирную известность, как популярный тест. Во второй половине XX века подобные методы психоанализа вышли из моды, и тест Роршаха перестали воспринимать как научный. Однако результаты исследования, опубликованные Американской психологической ассоциацией в 2013 году, показали: по тесту Роршаха о психических расстройствах можно судить гораздо точнее, чем считалось ранее.
Десять карточек Роршаха и порядок, в котором их показывают, не изменились, но психологи предлагают ограничить использование теста вне клиник, чтобы для пациента сохранялся эффект новизны. С этой проб-лемой и столкнулся Дэмион Сирлс, когда писал биографию Роршаха — «Чернильные пятна» (The Inkblots). Он решил воспроизвести некоторые из карточек, и мы последовали его примеру. Как бы ни относились ученые к тесту Роршаха, он оставил свой след — если не в науке, то в культуре.
Небрежный стиль, в котором выполнены карточки Роршаха, стал предметом спора в 1960-е годы. «Люди не понимали простую вещь, что дело не в том, что они видят, а в том, как они видят», — объясняет Сирлс.
Значение чернильных пятен
Тест Роршаха помогает понять, как человек воспринимает визуальную информацию. Неверных ответов нет, но слишком необычные говорят о возможных психических проблемах. Как правило, в чернильных пятнах видят: летучую мышь (первая карточка в галерее вверху), двух четвероногих животных (вторая карточка в галерее вверху), крабов или пауков (третья карточка в галерее вверху), двух кланяющихся официантов (четвертая карточка в галерее вверху).