  • Магия с двумя объективами
  • Магия с двумя объективами
  • Магия с двумя объективами
  • Магия с двумя объективами
  • Магия с двумя объективами
Факт

Магия с двумя объективами

Сможет ли камера смартфона выручить профессионального фотографа в рабочей поездке? Ведущий фотограф «National Geographic Россия» Кирилл Самурский взял в поездку в Армению новый Huawei P10 — и делится впечатлениями.
Партнерский материал
10 октября 2017 в 11:37
12468

Для фотографа остаться без фотоаппарата равнозначно потере гонщиком автомобиля. Но если для водителя нет альтернативы его большой машине, то у фотографа с каждым годом растут возможности выбора замены его фотокамере.

Как раньше фотографы не сразу приняли цифровую технику как новый этап в творчестве и работе, так и сейчас не все готовы передать полномочия в съёмке мобильному телефону.

Уезжая в путешествие, особенно длительное и далеко от дома, всякий раз мечтаешь о небольшой, но производительной камере с хорошими оптическими показателями. Не буду скрывать, что телефон уже давно стал моей фотографической «записной книжкой» — на него я фотографировал не особо важные сюжеты и просто забавные картинки вкупе с фотографиями «на память». До сего момента было проблематично предоставить какие-то либо из отснятых фотографий для печати: банально не хватало качества изображения. Подводило и разрешение, и цветопередача.

Для теста в условиях настоящей рабочей поездки я взял с собой в Армению новый телефон Huawei P10. Главное в этом аппарате для меня как для фотографа — оптика, созданная совместно со знаменитой фирмой Leica, что само по себе является залогом качества.

Аппарат хорошо лежит в руке, экран моментально и цепко отзывается на прикосновения. Время готовности камеры — одна секунда. Интерфейс камеры прост, и это помогает в работе. В профессиональном режиме фотограф найдёт полный набор функций, что привык видеть в своей «настоящей» камере: экспозамер, чувствительность плёнки, выдержка, компенсация экспозиции, следящий или одиночный фокус, баланс белого — все настройки доступны на экране, что позволяет менять их в доли секунды.

Читать далее

Тоже интересно

«Пусть у страны нет выхода к морю — я получил море впечатлений». Как проходил наш фототур в Армению

Обсудить
СМИ2
Природа — жуткая и пугающая: 25 поразительных фото
Природа — жуткая и пугающая: 25 поразительных фото
Тоже интересно
Прилетайте на «Планету контрастов»!
Прилетайте на «Планету контрастов»!
Спецпроект
Дальний Восторг
Дальний Восторг