Осязание: перезагрузка
Ученым давно известно, что мозг не перестает чувствовать ампутированную или парализованную конечность. «Мозг не теряет способности делать то, что делал всегда, — объясняет специалист по биоинженерии Роберт Гонт. — Даже после травмы». Вот почему недавно с помощью ученых люди научились управлять протезами силой мысли. Гонт и его коллеги из Питтсбургского университета и действующего на его базе Медицинского центра не намерены останавливаться на достигнутом. Они экспериментируют с искусственными конечностями, чтобы те ощущались как реальные части тела.
В эксперименте участвовал Натан Коупленд, который, еще подростком попав в автокатастрофу, остался практически полностью парализованным ниже груди. Ученые вживили крошечные сенсоры в двигательную зону его мозга, контролирующую спонтанную моторику конечностей, и в ту часть сенсорной зоны, которая обрабатывает ощущения в руке. Затем с помощью специальных программ протез «научили» обмениваться сигналами с этими сенсорами. Как сообщает журнал Science Translational Medicine, Коупленд, которому сейчас 30 лет, может почти всегда определить с завязанными глазами, которую из искусственных рук ему пожимают. Сам Коупленд рассказывает, что ощутил в пальцах тепло и покалывание, отчего почувствовал «счастье, свободу и надежду». По словам Гонта, современные технологии позволяют добиться того, чтобы потеря рук или ног не превращала человека в инвалида.