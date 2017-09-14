Перец против бактерий
Ученые обратили внимание на то, что плоды этого растения применяются народами Южной Америки для лечения ран, и установили, что его экстракт действительно способен обезвредить опасные штаммы стафилококка.
Современные антибиотики созданы, чтобы убивать бактерии. Но некоторые из них выживают и передают устойчивость к препарату своим потомкам, из-за чего врачам все сложнее бороться с опасными инфекциями. Экстракт шинуса действует не так, как большинство лекарственных средств: он мешает клеткам бактерий объединяться в колонии, чтобы выработать токсины, разрушающие ткани. Пока экстракт действует, иммунная система имеет возможность выработать защитный механизм. «Это совершенно нетипичный подход к решению проблемы, — говорит Кассандра Куэйв, этноботаник из Университета Эмори. — Абсолютно новый взгляд на борьбу с инфекциями».
Сейчас на основе экстракта Куэйв планирует создать мазь для местного применения, которую, после клинических испытаний, можно будет использовать для лечения незаживающих ран, экземы, развившейся из-за стафилококка, и прочих кожных заболеваний. Кассандра с коллегами также изучают и другие органы бразильского перца, которые народные целители использовали для лечения ревматизма, лихорадки, ожогов и желудочных расстройств.