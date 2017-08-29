Цена воды
Несмотря на то что именно жены и дочери приносили и очищали воду, а затем использовали ее для уборки и приготовления пищи, первыми стремились дать ответ мужчины. «Часто они и понятия не имели, как сложно добыть воду и сколько ее нужно, — вспоминает Гилберстон. — Я предлагал: «Думаю, нам лучше поговорить об этом с вашей женой», и женщины обычно только смеялись над ответами мужей».
Такое разделение труда поражало Гилбертсона. Иногда ведь приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до ближайшего источника. По данным благотворительной организации Water.org, каждый день женщины и дети во всем мире тратят в общей сложности 125 миллионов часов, чтобы добыть воду.
«Во многих странах очень четко закреп-лены гендерные роли, — говорит представитель Water.org Лесли Пориэс. — Там, где воду можно получить только в определенное время суток, вся жизнь женщин вращается вокруг ее добычи. Помимо всего прочего, это мешает им получить образование и оплачиваемую работу».
Гилбертсон хотел запечатлеть и то, как используют ценнейший ресурс в развитых странах. Вернувшись в Нью-Йорк, он решил, что будет справедливо понаблюдать за своим собственным ежедневным расходом воды. Результат — 1000 литров — их с женой поразил.
«Я открываю кран, и вода течет, — говорит он. — Но, работая с людьми, которые должны проходить километры ради воды, чувствуешь, насколько она важна. Причем чувствуешь в прямом смысле слова — носить воду очень тяжело».