Факт

Цена воды

Когда Эшли Гилбертсон совершал поездку по шести странам, от Индии до Боливии, чтобы собрать данные о доступе к воде для ЮНИСЕФ, он прежде всего спрашивал у людей, сколько воды у них уходит в день. Затем, профессиональный фотограф, Эшли снимал своих героев с пластиковыми бутылками, вмещавшими дневную норму.
Нина Строклик
29 августа 2017 в 19:46
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    60
    литров в день требуется семье Махамаду из Нигера. Фото: Эшли Гилбертсон, UNICEF/VII/Redux

Несмотря на то что именно жены и дочери приносили и очищали воду, а затем использовали ее для уборки и приготовления пищи, первыми стремились дать ответ мужчины. «Часто они и понятия не имели, как сложно добыть воду и сколько ее нужно, — вспоминает Гилберстон. — Я предлагал: «Думаю, нам лучше поговорить об этом с вашей женой», и женщины обычно только смеялись над ответами мужей».

Такое разделение труда поражало Гилбертсона. Иногда ведь приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до ближайшего источника. По данным благотворительной организации Water.org, каждый день женщины и дети во всем мире тратят в общей сложности 125 миллионов часов, чтобы добыть воду.

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    литров в день использует семья Масаид из Иордании, не считая еще 7800 литров для их 200 овец. Фото: Эшли Гилбертсон, UNICEF/VII/Redux

«Во многих странах очень четко закреп-лены гендерные роли, — говорит представитель Water.org Лесли Пориэс. — Там, где воду можно получить только в определенное время суток, вся жизнь женщин вращается вокруг ее добычи. Помимо всего прочего, это мешает им получить образование и оплачиваемую работу».

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    литров в день уходит у Сакеров из Индии. Фото: Эшли Гилбертсон, UNICEF/VII/Redux

Гилбертсон хотел запечатлеть и то, как используют ценнейший ресурс в развитых странах. Вернувшись в Нью-Йорк, он решил, что будет справедливо понаблюдать за своим собственным ежедневным расходом воды. Результат — 1000 литров — их с женой поразил.

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    1000
    литров в день тратит семья Гилбертсонов из США. Фото: Эшли Гилбертсон, UNICEF/VII/Redux

«Я открываю кран, и вода течет, — говорит он. — Но, работая с людьми, которые должны проходить километры ради воды, чувствуешь, насколько она важна. Причем чувствуешь в прямом смысле слова — носить воду очень тяжело».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№168, сентябрь 2017).
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