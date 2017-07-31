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Взгляд на прошлое из космоса: фото

Основоположница так называемой космической археологии запустила краудсорсинговый проект, который позволил волонтерам стать виртуальными следопытами в Перу.
А. Р. Уильямс
31 июля 2017 в 18:26
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  • Взгляд на прошлое из космоса: фото
    Некоторые из спутниковых снимков Global-Xplorer, которые изучали участники проекта. Фото: Satellite imagery © DigitalGlobe 2017

Археологи не только копаются в земле. Еще они сидят за компьютером и внимательно изучают снимки со спутников, пытаясь найти следы затерявшихся руин и признаки древних построек. Сара Паркак, сотрудничающая с NG, основоположница так называемой космической археологии, просмотрела множество спутниковых фото. И вот однажды она подумала, что могут найтись желающие помочь ей в этом деле.

В январе Сара запустила краудсорсинговый проект, который позволил волонтерам стать виртуальными следопытами в богатом на археологические находки Перу. Проект GlobalXplorer реализуется в форме игры с использованием полученных от компании DigitalGlobe снимков 100 тысяч квадратных метров ферм, городов и деревень. Успех был невероятный. «Зарегистрировалось более 45 тысяч пользователей, и наши фотографии посмотрели 10 миллионов раз», — рассказывала Паркак.

Чтобы найти гробницу или древнее сооружение, требуется опыт. Я играл несколько недель, прежде чем понял, что едва заметные нити на снимке — это линии электропередачи, а мелкие белые пятнышки, разбросанные по полям, скорее всего, домашний скот. Я не знаю, нашел ли я что-то стоящее на тех 15 тысячах фотографий, которые просмотрел, но уверен: кто-то из волонтеров наверняка нашел.

«Хорошая была идея — задействовать людей в проекте, — уверена Сара Паркак. — Только в одном небольшом районе к северу от Лимы пользователи нашли почти 3 тысячи признаков, указывающих на археологические объекты». Результаты настолько воодушевили Сару, что она планирует провести такой же эксперимент со снимками из другой страны.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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