Взгляд на прошлое из космоса: фото
Археологи не только копаются в земле. Еще они сидят за компьютером и внимательно изучают снимки со спутников, пытаясь найти следы затерявшихся руин и признаки древних построек. Сара Паркак, сотрудничающая с NG, основоположница так называемой космической археологии, просмотрела множество спутниковых фото. И вот однажды она подумала, что могут найтись желающие помочь ей в этом деле.
В январе Сара запустила краудсорсинговый проект, который позволил волонтерам стать виртуальными следопытами в богатом на археологические находки Перу. Проект GlobalXplorer реализуется в форме игры с использованием полученных от компании DigitalGlobe снимков 100 тысяч квадратных метров ферм, городов и деревень. Успех был невероятный. «Зарегистрировалось более 45 тысяч пользователей, и наши фотографии посмотрели 10 миллионов раз», — рассказывала Паркак.
Чтобы найти гробницу или древнее сооружение, требуется опыт. Я играл несколько недель, прежде чем понял, что едва заметные нити на снимке — это линии электропередачи, а мелкие белые пятнышки, разбросанные по полям, скорее всего, домашний скот. Я не знаю, нашел ли я что-то стоящее на тех 15 тысячах фотографий, которые просмотрел, но уверен: кто-то из волонтеров наверняка нашел.
«Хорошая была идея — задействовать людей в проекте, — уверена Сара Паркак. — Только в одном небольшом районе к северу от Лимы пользователи нашли почти 3 тысячи признаков, указывающих на археологические объекты». Результаты настолько воодушевили Сару, что она планирует провести такой же эксперимент со снимками из другой страны.