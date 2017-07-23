Жертвы туризма: гиббоны в Таиланде
В странах Юго-Восточной Азии с быстро развивающейся туристической отраслью, таких как Таиланд, гиббонов используют в качестве приманки для туристов. Несмотря на то, что такая деятельность незаконна, зачастую можно наблюдать, как на пляже туристам предлагают за небольшую плату «сфотографироваться с обезьянкой» — малышом гиббона. На вопросы: «Что это за обезьянка? » и «Как она здесь оказалась? » — обычно отвечают, что нашли ее совсем одну и что «бедняжку» бросили родители, и хозяева, конечно, спасли ей жизнь. Однако за трогательной историей обычно скрывается совсем другая, по-настоящему трагическая и ставящая под угрозу вымирания всю популяцию гиббонов. В погоне за наживой на этих обезьян охотятся. По словам заместителя руководителя проекта по реабилитации гиббонов на острове Пхукет Тимп-парат Мингпайн, тайские охотники ежегодно истребляют около 3 тысяч особей.
Браконьеры пользуются тем, что малыши остаются с матерью до года, и во время охоты целятся именно в самку. «Обычно охотник уничтожает не меньше трех семейств обезьян, чтобы добыть одного детеныша. Взрослых убивают при попытке защитить младенцев, а малыши падают с деревьев и разбиваются», — рассказывает Мингпайн. Хозяева используют гиббонов до 4−5 лет. В этом возрасте у них вырастают клыки, прорезается громкий голос, обезьяны становятся агрессивными и пугают туристов. Таких гиббонов чаще всего убивают или просто выбрасывают на улицу, где животные погибают.
Хотя из всех человекообразных обезьян гиббоны анатомически наименее похожи на человека, социальной моделью поведения они очень напоминают людей: выбрав партнера, проводят с ним всю жизнь, а малыши очень привязаны к матерям.
Об авторе
София Шухова — популяризатор движения по спасению и сохранению исчезающих видов животных, участник образовательных проектов в природоохранной сфере, художник-анималист. Страницы в социальных сетях: Instagram и Facebook.