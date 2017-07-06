«Под полюсом»: от локального проекта к мировому квесту
Проект Under the Pole («Под полюсом»), как называлась первая экспедиция, за несколько лет превратился во всемирный квест по исследованию самых суровых уголков океана. В 2014 году уже 55 человек отправились к западному побережью Гренландии, где побили мировой рекорд, погрузившись на глубину 111 метров. «Все говорили, что это невозможно, но мы верили: у нас получится», — вспоминает Перье-Барду. Результатом поездки стали несколько фильмов, книга и множество новых научных данных.
Этим летом супруги и их команда — около сотни человек, работающих посменно, — приступят к третьей части проекта: трехлетнему путешествию с остановками практически на всех широтах земного шара. Из Франции они отправятся к Гренландии, через Арктику дойдут до Аляски, спустятся к Французской Полинезии, проплыв мимо Южной Америки, выйдут к Антарктиде, а затем вернутся в Европу через Атлантический океан — всего предстоит пройти 80 тысяч километров. В пути они будут изучать организмы, обитающие в «сумеречной зоне» — на глубине более 30 метров. Также они попробуют опуститься еще глубже, побив свой прежний рекорд, и пробыть под водой еще дольше — 72 часа подряд.
Растут не только рекорды: семья Барду за это время тоже стала больше: теперь родителям помогают сыновья — пятилетний Робин и Том, недавно отметивший первый день рождения.