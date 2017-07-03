Факт

Звездная перезагрузка

Исследователи в области сна выяснили, как восстановить суточный ритм и вернуться к естественному режиму сна.
Нина Строклик
3 июля 2017 в 18:34
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  • Звездная перезагрузка
    Фото: Кит Ладзински, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Искусственное освещение перекроило наш распорядок дня. Как говорит Эндрю Макхилл — исследователь в области сна из Женской клиники Бригама в Бостоне, подчинив себе свет, мы смогли «отодвинуть дневные дела на куда более позднее время, когда внутренние часы предписывают спать».

По мнению некоторых историков, люди стали позже отходить ко сну с появлением ламп. Сегодня ученые установили, что синий свет — вроде того, что излучают мобильные телефоны, — может влиять на наш суточный ритм. Изменение этого биологического цикла ведет к нарушению познавательных способностей мозга и дисбалансу таких участвующих в регуляции сна гормонов, как мелатонин.

Но выход есть — включить перезагрузку. Как выяснили Макхилл и его коллеги, суточный ритм можно восстановить, отправившись в поход. Неделя под звездами — и уровень мелатонина дольше держится на высоте, а режим сна перестраивается на более естественный.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№166, июль 2017).
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