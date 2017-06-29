Факт

Раковая любовь

Несколько дней самка прыскает мочой в логово своего возлюбленного. Одурманенный запахом, тот соглашается на прелюдию в норке — взаимные поглаживания усиками и ножками, покрытыми вкусовыми рецепторами, продолжаются еще некоторое время. Для пары американских омаров это обычный секс.
Патриция Эдмондс
29 июня 2017 в 21:10
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  • Раковая любовь
    Фото: Джерри Монкман/MYN/Nature Picture Library

Если самка убедилась, что нашла надежного защитника, она начинает обнажаться, медленно сбрасывая твердый панцирь и карман, где хранила сперму предыдущего партнера. После линьки она остается в опасно мягком новом покрове, так что самцу приходится стоять на страже, пока ее облачение не затвердеет. В новом панцире тоже предусмотрен карман для спермы, и самец помещает ее туда с помощью особых совокупительных ножек.

Как только одна партнерша удалится, самец столь же радушно приютит другую. Тем временем самка воспользуется спермой для оплодотворения тысяч яиц, которые будет носить у себя под хвостом около года, пока не выведутся личинки.

Увы, продолжению рода омаров угрожают климатические изменения, предрекает Диана Кауан, основательница Общества защиты омаров. По ее словам, когда вода холодная — зимой ее температура колеблется между -1 и +4 градусами Цельсия, — часть запасов энергии рака расходуется на созревание яиц и спермы. При прогреве воды выше 4−5 градусов, омары затрачивают почти всю энергию на рост. Если из-за изменений климата вода постоянно будет слишком теплой, они просто перестанут размножаться.

АРЕАЛ
Атлантические воды Северной Америки.

ОХРАННЫЙ СТАТУС
По оценке МСОП, в настоящее время находится под наименьшей угрозой.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Американские омары, употребляемые в пищу, весят в среднем полкило. Масса самой крупной за всю историю промысла особи превысила 20 килограммов.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№166, июль 2017).
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